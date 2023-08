Un detingut en l'operatiu policial contra el tràfic de drogues a Terrassa

Elshan detingut un home de 35 anys en el marc d'un operatiu policial contra elque s'ha dut a terme aquest matí al barri de, a Terrassa, acusat de delictesi deEn l'operatiu s'ha comissat dos quilos de, 90 grams de(cocaïna en base) ja preparat per a la seva venda i distribució,en efectiu, joies, rellotges i material electrònic, principalment telèfons mòbils i tauletes. Aquest material provindria de clients que el farien servir per intercanviar-lo per dosis de droga, i hauria estat aconseguit mitjançantcomesos per la zona, fet que generava inseguretat al barri.L'actuació ha estat a càrrec de ladels Mossos d'Esquadra de la Comissaria de Terrassa, amb el suport d'agents de Seguretat Ciutadana, de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) i de la Unitat Canina.

