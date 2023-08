Xile afronta el seu passat i presenta un pla per buscar víctimes desaparegudes durant la dictadura de Pinochet

No se trata de rencor, se trata de construir un futuro con dignidad. No se trata de pasado, se trata del futuro. Hoy presentamos el #PlanNacionalDeBúsqueda para hacernos cargo como Estado de esclarecer las circunstancias de lo ocurrido con las víctimas de desaparición forzada… pic.twitter.com/eSs7xkhxTn — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 30, 2023

🔴 AHORA | Ministro Cordero se emociona durante lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda: "Quiero agradecer a los familiares que me abrieron sus puertas".



💻 https://t.co/Ox6C5F6K3w

📡https://t.co/fIrhX4dBA3 pic.twitter.com/SwxGRbUobA — CNN Chile (@CNNChile) August 30, 2023

ha presentat aquests dimecres un pla nacional per buscarde la dictadura miliar d', durant el període del 1973 al 1990. Així ho ha anunciat el president de Xile, Gabriel Boric , en un acte celebrat a la Moneda amb motiu de l'efemèride deli coincidint amb la commemoració del 50è aniversari delEl pla té com aprincipal esclarir les circumstàncies de la desaparició de les víctimes i mirar de descobrir-ne el parador. A més a més, pretén garantir l'accés a la informació i la participació dels familiars i la societat, com també implantarde reparació i garanties de no repetició del crim.Boric ha estat crític durant la presentació del programa quan ha vist que els líders dels partits de l'oposició no hi han assistit: "És moment de reparar aquestes absències que ens fan tant de mal, però també lamento les absències en aquesta cerimònia, perquè hi havíem convidat els presidents de tots els". Per contra, el president d', Javier Macaya, posteriorment ha sortit al pas de les declaracions del president xilè i ha assegurat que no ha estat convidat a l'esdeveniment.D'altra banda, el mandatari ha deixat clar que és un "" i ha conclòs que l'única manera de construir un futur més lliure i respectuós és saber "". Malgrat tot, ha reconegut que l'estat "s'ha equivocat tot aquest temps a l'hora de donar una resposta" a les famílies i a tota la societat del país.Per la seva part, el ministre de Justícia,, ha destacat que el pla no hauria estat possible sense les aportacions de la, especialment les de les organitzacions de. En aquest sentit, el ministre ha remarcat que han estat les famílies qui s'han ocupat sempre de la recerca dels desapareguts i de la veritat, i no pas l'estat. D'aquesta manera, conclou que, com que "l'estat és qui va cometre els crims, és qui se n'hauria de fer càrrec".