Polèmica per la foto de Mazón amb les subcampiones del món de gimnàstica rítmica

Este és un exercici de pur masclisme promogut des d'una institució. Agenollades, així ha posat el govern de PP-Vox en la Generalitat a les esportistes de la selecció espanyola de gimnàstica rítmica. Sembla que encara no han entés allò que està passant. #SeAcabo pic.twitter.com/gpqJ1paZ54 — Joan Ribó (@joanribo) August 30, 2023



La recepció oficial de laa la selecció de gimnàstica rítmica ha generat indignació i ha despertat reaccions del món polític. El president delvalencià, Carlos, delPP, i el vicepresident, Vicente, de Vox, van rebre les atletes arran de la medalla de plata en la categoria cinc anelles que van aconseguir aldisputat a València. En una de les fotografies, les gimnastes van acabar figurant de genolls amb la línia política dempeus al darrere.En un context marcat pel Cas Rubiales , les imatges han portat cua amb una munió de reaccions polítiques. L'exalcalde de València per, va acusar la recepció promoguda pelde ser un "exercici de pur masclisme" i va llançar un avís per navegants "Sembla que encara n

Una altra de les cares visibles de Compromís, Joan Baldoví també va replicar a la instantània: "El nostre orgull agenollat// la nostra vergonya, dreta", va manifestar el diputat al congrés equiparant el gest amb el moviment de denúncia que s'ha instaurat arran del Cas Rubiales: "Se acabó, també ací". En l'àmbit estatal, també s'hi han manifestat figures polítiques com la ministra de Ciència en funcions, Diana Morant, que va acusar Mazón de "no estar a l'altura".

El nostre orgull, agenollat.

La nostra vergonya, dreta.



Se acabó, també ací. pic.twitter.com/oX9vWs1dUV — Joan Baldoví ;) (@joanbaldovi) August 30, 2023



"Qui s'hauria d'agenollar som els polítics"

El president del País Valencià, Carlos Mazón, ha replicat a la polèmica argumentant que la decisió de fer posar de genolls a les gimnastes va ser de la fotògrafa de l'acte i no de les figures polítiques. En un vídeo del moment de la fotografia es pot sentir a Mazón referint-se al protocol: "Qui s'hauria d'agenollar som nosaltres. Em sap greu que us hagin posat així, aixequeu-vos", va assegurar el president, que també ha demanat de canviar el protocol per aquest tipus de recepcions.