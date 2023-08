El Kremlin admet que Prigojin podria haver estat assassinat

Mostra el teu compromís amb Nació.

Elha admès aquest dimecres que l' accident aeri en què va morir fa una setmana podria haver estat provocat per un atac intencionat. Malgrat que el seu portaveu,, ha reconegut que "vol esperar els resultats oficials de la investigació en curs", una de les hipòtesis que s'estudien és que el líder depodria haver estatElté obert un procés per esclarir les raons que van provocar la caiguda de l'avió, en què anaven un total de deu persones. L'aeronau, un jet privat de Wager de la firma Embraer, es va estavellar a la regió de, quan volava des defins aArran de les diferents versions que han sorgit, com ara que van serqui van abatre l'aeronau ocom a país de l'empresa fabricant de l'avió, Peskov ha conclòs que "no es pot parlar de cap mena d'investigació internacional", segons ha informat l'agència Interfax.D'altra banda, el Kremlin ha negat que el sinistre pogués procedir d'una ordre del president rus,, que en públic ha recriminat a Prigojin els seus "errors". Entre aquests hi ha la rebel·lió que va llançar al juny contra la cúpula militar de Rússia , després d'haver estat repetidament crític amb l'estratègia del Ministeri de Defensa a Ucraïna i d'haver acusat l'executiu rus de deixar els seus homes desemparats i sense recursos per lluitar. La revolta, finalment, es va aturar amb un acord amb el Kremlin, que permetia al líder de Wagner establir-se ai anunciava que no hi hauria processaments per l’aixecament.Prigojin va ser enterrat dimarts, cinc dies després de morir, en unen l'estricta intimitat i sense la presència de. L'organització del funeral no s'havia comunicat prèviament i la família havia demanat que només hi assistissin persones del seu entorn més pròxim.