Una superlluna blava que no es repetirà fins al 2037 regna al cel la nit d'aquest dimecres

Así se vio anoche desde España la superluna azul, que no se repetirá hasta 2037 pic.twitter.com/JX7lRP066l — Europa Press (@europapress) August 31, 2023

Superluna azul ayer sobre Madrid. pic.twitter.com/SBReEhrnnA — Emilio (@piensaenpixel) August 31, 2023

La nit d'aquest dimecres ha estat protagonitzada per un actor molt especial: una. Des de Sao Paulo fins a Barcelona s'ha pogut observar el satèl·lit terrestre en la seva màxima expressió. Es tracta d'un esdeveniment molt poc habitual i que, però en què consisteix?La lluna blava és un fenomen astronòmic que es produeix amb la. I és que el cicle lunar té 29,5 dies, una mica més curt que un mes, fet que provoca que cada cert temps, hi coincideixin dues llunes plenes. Si aquesta circumstància es dona a més, com ha estat el cas, es parla aleshores d'una superlluna blava.Una superlluna blava té una aparença, a causa de la gran proximitat del satèl·lit, i deixa imatges úniques si el cel està alliberat de núvols i de llums artificials. El millor moment per observar-la ha estat a les 3:35 hores, sense la necessitat d'emprar telescopis ni cap eina especial.

