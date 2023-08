Un jove català de 20 anys bat el rècord d'ascens i descens de la Pica d'Estats

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

El joveha estat l'últim a trencar eld'ascens i descens de la, el cim més alt de Catalunya (3.143 metres), situat al municipi d'. Tal com explica el portal Ultres Catalunya, el passat 31 de juliol el corredor nascut l'any 2003 a Ullastrell (Vallès Occidental), va pujar i baixar del pic en un temps deEn total, va tardaren arribar al cim, i nomésen baixar de nou fins al Refugi de Vall Ferrera. Pocs dies abans, un altre corredor,, havia aconseguit el rècord amb 13 minuts més, és a dir, ambUna marca que, ben aviat, Jan Ballbé es va encarregar de superar. De fet, l'any passat ja havia assolit el seu propi rècord personal, quan va pujar i baixar la pica enBallbé va marxar fa gairebé tres anys d'Ullastrell, el seu poble natal, amb la idea de, la seva passió. De fet, ha treballat en alguns refugis d’alta muntanya, com l’Angel Orus a Benasque o el de la, on ha estat les dues últimes temporades.