Vilafranca del Penedès viu una diada castellera de Sant Fèlix més que exitosa

La plaça de la Vila deha vibrat aquest dimecres amb unaplena dede. Castellers de-quatre de les millors colles del món casteller- han lluïtd’aquesta categoria.Una de les més aclamades ha estat el, sent l’que ha assolit aquest castell, que va plantar per primera vegada el 2012. Els locals també han descarregat dos emmanillats: el 3 de 10 i el pilar de 8. Al seu torn, la Joves ha descarregat el 4 de 9 net, el pilar de 8 i el 3 de 9, mentre la Vella ha completat el 4 de 9 amb i sense agulla, i el pilar de 7. Els Minyons han assolit la tripleta de 9.Els Castellers de Vilafranca hanplaça descarregant unque ha fet esclatar tota la plaça. L’ha estat a punt de fer-se enrere camí de coronar-lo, però finalment ha fet l’aleta fortament aclamada. Ha estat la primera vegada d’aquesta temporada que els vilafranquins completaven aquest emmanillat. En segona ronda, han apostat pel. Després d’haver-lo carregat diumenge a l’Arboç (Baix Penedès), el repte era-lo, ja que no ho aconsegueixen des del 2017. Amb tot,després de quedar descobert.De cara a la tercera ronda, els verds han intentat el 7 de 9 folrat, que finalment han tirat amunt a la quarta ronda. La construcció ha pujat lenta i ha hagut de superar diverses tremolors fins a aconseguir ser descarregada enmig d’un sonor aplaudiment, ja que els verds són l’única colla a la història que l’ha completat dues vegades -el primer cop va ser el 2012-. Els locals han tancat amb el pilar de 8, fet que els ha situat com l’única colla de la diada que ha entomat quatre gammes extra.Al seu torn, las’ha estrenat a plaça amb unmolt serè. En segona ronda han pujat un esglaó, amb elnet. Els diables vermells l’han defensat amb solvència i l’han aconseguit descarregar per primer cop aquesta temporada, i això ha desfermat l’eufòria. La colla ho ha celebrat amb una llarga estona de càntics. A la tercera ronda, els vallencs han dut a plaça el 5 de 9 folrat, que s’ha ensorrat després de coronar-lo. La colla ha arrodonit la seva actuació, que han defensat aferrissadament sota l’escalf de centenars de seguidors que han aclamat una de les millors diades fetes mai pels vermells.Per la seva banda, laha arrencat la diada amb el, que venia de completar recentment al Catllar i l’Arboç. A Vilafranca, els rosats l’han revalidat, si bé han patit a l’hora de descarregar el pilar. En segona ronda, han jugat la carta de la torre de 8 neta, coneguda com la "bèstia indomable". La construcció ha pujat força quieta, però s’ha trencat entre segons i terços poc després que l’enxaneta fes l’aleta. Després de la caiguda, la Vella ha afiançat el 3 de 9 amb folre, descarregat amb comoditat, per acabar tancant la seva actuació amb el pilar de 7 folrat.Pel que fa als, han obert la seva actuació alçant una, completant la primera ronda de la diada en menys d’una hora. Seguidament, els malves han intentat el 5 de 9 amb folre, que han desmuntat per tornar a alçar al tercer torn. Era el gran objectiu del dia, ja que no descarreguen aquesta construcció des del 2016. Amb tot, aquest dimecres el castell ha pujat molt lent i s’ha acabat trencant a terços quan faltava poc per ser carregat. Fent ús de la quarta i cinquena ronda, els egarencs han lluït el 3 i el 4 de 9. La colla hai ha alçat un espadat de 5 per acomiadar la jornada.