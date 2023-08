Un policia retirat s'atrinxera a Alzira amb almenys l'exdona com a ostatge

Uns'ha atrinxerati ambal seu domicili dal sud de València. L'home s'hi ha tancat aquest dimecres al matí i entre els captius hi ha la, amb qui s'estaven separant, segons han confirmat fonts de la investigació a Europa Press. En un primer moment també hi hauria hagut e, i segons les mateixes fonts l'hauria deixat sortir del domicili. Per ara no hi ha confirmació del nombre d'ostatges.Laha iniciat un desplegament amb efectius del, amb seu a. Fins al domicili atrinxerat també s'hi han desplaçat l'equip negociador de lai fins i tot reforços de mitjans aeris així com efectius locals de la