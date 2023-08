L'expolicia atrinxerat a Alzira mata la seva exdona i se suïcida

Elque s'ha atrinxerat en un domicili d'aquest dimecres hai, posteriorment, s'ha. Segons ha informat la, agents de la policia espanyola han trobat els dos cossos sense vida a l'interior del domicili. Segons fonts municipals, a l'interior s'han sentitcap a les 12.30 hores.L'expolicia ha decidit atrinxerar-sei ambal seu domicili al sud de València. L'home s'hi ha tancat aquest dimecres al matí i entre els captius hi havia la, segons han confirmat fonts de la investigació a Europa Press. En un primer moment també hi hauria hagut ei, segons les mateixes fonts, l'hauria deixat sortir del domicili.Laha iniciat un desplegament amb efectius del, amb seu a. Fins al domicili atrinxerat també s'hi han desplaçat l'equip negociador de lai fins i tot reforços de mitjans aeris així com efectius locals de laSegons la versió de la família, ella havia anat a la casa amb un, fruit d'una altra relació, aa. El matrimoni estàdesprés de. El grup d'Homicidis de la Brigada Provincial de Policia Judicial de València s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir els fets succeïts.