Oriol Romeu no només és un crack dins d'un camp de futbol!! pic.twitter.com/SHpapXnwvl — Falduko Bratt Pitt (i collons) (@falduko) August 28, 2023

Dels fitxatges recents deln'hi ha un que agrada molt els catalans. És, que fins aquest estiu estava jugant ali ja havia passat per les categories inferiors del club. La Lliga acaba de començar i Romeu ja s'ha establert al centre del camp, però entre partit i partit...El català té temps per baixar al seu municipi natal,, al, i compartiramb aquells que l'han vist créixer. I aquesta setmana no ha sigut menys: després del partit del Vila-real, i abans de marxar cap a Pamplona, Romeu ha aprofitat per visitar Ulldecona idel poble.El blaugrana ha intercanviat la camiseta ratllada per unablanca i un, lesde partit per unesde punt i les botes de futbol per uness i ha participat delque es balla a terme a la plaça.Ep, i no ho ha fet sol. El seu company al Girona, el també ulldeconenc, tampoc s'ha volgut perdre un dels actes més típics de les festes majors. Acompanyat dels seus amics de tota la vida, Garcia també s'hai ha substituït els xuts a pilota per unesper una estona.

