Detenen dos homes per provocar l'incendi d'un pis al barri de la Mariola de Lleida

Elsi lahandos homes, de 22 i 30 anys, com a suposatsd'un habitatge al segon pis d'un bloc de tres plantes al carrer Mart del barri de la Mariola de Lleida.Segons fonts policials, se'ls ha arrestat a un quart d'onze del matí al mateix carrer, poc després de declarar-se el foc a dos quarts de nou. L’alcalde de Lleida,, ha dit que calende transformació física i social del barri. “No valen actuacions de maquillatge”, ha apuntat. Cinc persones han hagut de ser ateses per intoxicació de fum. Dos han estat traslladades en estat menys greu a l'Hospital Arnau de Vilanova.han treballat per apagar les flames del pis, que s'han vist afavorides per l'elevada càrrega de combustió que hi havia. Un cop apagat l’incendi, dues famílies que no eren dins l’edifici han pogut recollir part de les seves pertinences. De moment es desconeixen les causes o motivacions per provocar el foc i els cossos policials ho estan investigant.L’alcalde de Lleida, durant una atenció als mitjans aquest dimecres al matí, ha explicat que es tracta d’unasobre l'estructura de l'edifici, que ja tenia un expedient obert per part de disciplina urbanística. Larrosa ha afirmat que l’incendi ha estat intencionat i que els dos autors dels fets ja han estat detinguts. “Havien fet amenaces de calar foc a l'edifici i al final ho han fet”, ha afirmat el batlle.Larrosa ha insistit en la necessitat deamb el suport de les administracions. “El que ha passat avui és el”, ha assegurat. L’alcalde ha avançat que el 8 de setembre es reunirà amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i ha dit que li demanarà suport per fer una actuació “contundent” de manera “urgent” i “immediata” a la zona. “Hem perdut molts anys i no podem perdre més temps”, ha sentenciat.En aquest sentit, Larrosa ha explicat quede la Mariola. “Hem de començar la feina des de zero, no podem acreditar quanta gent estava vivint en aquests dos edificis”, ha dit, i ha assegurat que hi volien entrar però que els residents no els haurien deixat passar. El consistori calcula que eren 7 les unitats familiars que hi vivien, sigui legalment o il·legalment.l'edifici seràperquè “no dona lloc a la renovació”, ha explicat l’alcalde, que ha dit que “hi havia un expedient de disciplina urbanística i que s'estava validant la situació dels residents per veure en quin punt estaven i quin paper havia d'assumir la Paeria”. L’alcalde ha recordat que els afectats que ho necessitin seranpels serveis municipals.