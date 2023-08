«No estàs sola»: les jugadores del Barça fan suport a Jennifer Hermoso

"No estàs sola". Així de clar ha estat el missatge de les jugadores del, que a la matinada d'aquest dimarts a dimecres han disputat el primer partit després del cas. Les futbolistes blaugrana, juntament amb les de l'de, han desplegat una lona en suport aamb el lema "S'ha acabat", que s'ha convertit en un clam contra les actituds masclistes en el món de l'esport.A l'equip deja hi havia les mundialistes del Barça, que s'han imposat per dos gols a zero a l'equip mexicà gràcies als encerts dei de. Més enllà de la part esportiva, doncs, que era merament anecdòtica en tractar-se d'un amistós, la lona reivindicativa ha estat el primer posicionament conjunt de l'equip blaugrana des que va esclatar el cas.A nivell institucional, el Barça ha anat modelant la seva posició sobre el cas. Primer va mantenir el silencia a l'espera que el president suspès de ladonés explicacions. Davant el seu discurs escandalós, primer el club va limitar-se a condemnar els fets de manera més aviat tèbia, però en un context de crítiques per part de l'afició, finalment tantcomvan ser més contundents. Malgrat això, el Barça encara no ha demanat ni la dimissió ni el cessament de Rubiales.

