L'Esquerra Independentista crida a «desbordar els carrers» per la Diada davant «l'onada reaccionària»

Laha anunciat aquest dimecres les mobilitzacions previstes per la. Sota el lema "Som un poble que lluita, som Països Catalans", lai organitzacions comi els sindicatses manifestaran "en defensa de la llengua, el territori i per les classes populars", tal com ha explicat, portaveu del col·lectiu juvenil Arran des del Fossar de les Moreres.L'esquerra independentista ha fet una crida a "desbordar els carrers" l'11-S per aturar "l'onada reaccionària" de l'extrema dreta. "Cal acabar amb els discursos d'odi que ataquen la nostra llengua, cultura i poble", ha reclamat Gispert, acompanyada de representants d'altres organitzacions. A, la manifestació sortirà de la plaça Urquinaona a partir de les 18h; també a la tarda seran les manifestacions a, a la plaça del Vi a les 17h, i a, al Mercat Central, a les 10.30h. A, l'acció serà al migdia, a les 12h, a la plaça de la Paeria.Preguntada sobre el fet que el president de la Generalitat,, no hagi confirmat l'assistència a la manifestació convocada per l'Assemblea Nacional Catalana, la portaveu no ha volgut respondre de forma concreta a la qüestió. Tanmateix, ha dit que "el més important" és que hi hagi la "", per això ha animat a tota la ciutadania a participar de totes les mobilitzacions "que ajudin a confrontar de nou a l'estat espanyol".Respecte a les negociacions per a la investidura del president del govern espanyol, Gispert ha criticat la proposta de dos anys de legislatura que ha suggerit el líder del PP,, al president del govern espanyol en funcions,. També ha advertit als partits independentistes que el conflicte no s'ha de pacificar. "S'ha de tornar a situar el conflicte català sobre la taula, rebutgem qualsevol tàctica de l'Estat per pacificar-lo", ha sentenciat. A hores d'ara, el debat per investir Sánchez gira al voltant de l'