Aragonès i Collboni acorden que Barcelona cedeixi 27 solars al Govern per fer 1.700 pisos públics

De la tensió al juny, a la cordialitat

Més mà dura els primers mesos

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

El president de la Generalitat,, i l'alcalde de Barcelona,, han celebrat aquest dimecres la primera reunió institucional. Es tracta de la primera trobada del president amb els principals alcaldes del país, que comença amb Collboni en l'arrencada del curs polític a Catalunya i en plenes negociacions per a lade, on els independentistes tenen la clau perquè elpugui preservar la Moncloa. La reunió, que s'ha allargat més d'una hora, i ha estat "cordial i profitosa" ha servit per arribar a acords en una de les qüestions centrals que afecten Barcelona: l'habitatge. Barcelona cedirà 27 solars a la Generalitat per construir fins a 1.764 habitatges públics.La consellera de la Presidència,, ha dit que la reunió ha estat "cordial i profitosa", i que ha permès arribar a acords "en molts aspectes". Vilagrà ha dit que el Govern és "municipalista" i vol tenir els ajuntaments com a "aliats". En aquest sentit, s'han reprès les relacions per millorar la coordinació amb l'objectiu del "benestar i la prosperitat" i la lluita contra les desigualtats. S'han abordat qüestions relacionades amb el transport públic, de progrés econòmic i social, la seguretat "en sentit ampli" i, especialment, s'ha posat sobre la taula la qüestió de l'habitatge. "L'Ajuntament de Barcelonadisponibles a la Generalitat perquè l'pugui fer promoció d'habitatge públic directe", ha explicat Vilagrà. "", ha dit. S'haurà de treballar en els convenis per fer la cessió i la promoció posterior.L'Incasòl té un pressupost propi, quede Barcelona, com a ciutat amb més necessitat de nou habitatge. Els detalls de l'acord els ha donat Collboni, que ha comparegut després de la consellera i ha coincidit a destacar el "bon to" de la reunió. En concret, l'Ajuntament cedirà 27 solars de titularitat municipal a l'Incasòl. D'aquests,, i, durant el proper any i mig. Aquest espai, situat sobretot a Sant Martí, Sants i Nou Barris, permetrà fer fins a 1.764 pisos públics. Ara,, també en funció de la disponibilitat pressupostària. "Volem que la Generalitat faci pisos a Barcelona, li correspon com a administració i la ciutadania ho necessita", ha afirmat Collboni.L'alcalde ha agraït a Aragonès "la rapidesa i la diligència" a l'hora d'atendre la petició de trobada institucional entre el govern municipal i el govern de la Generalitat. "Ha estat una trobada llarga, amb to positiu i cordial i presidida per la màxima autoexigència i voluntat de cooperació", ha afirmat, i ha assegurat que els dos governs volen anar de bracet per "garantir els drets socials" dels barcelonins. Un d'aquests drets és el d'accés a l'habitatge i Collboni ha insistit que cal oferir "solucions reals" als problemes de la ciutadania. Per això, la trobada s'ha centrat en el repte de l'habitatge, el "cavall de batalla" que tindrà el govern de Barcelona. "És una necessitat urgent", ha remarcat. Els 1.700 pisos se sumaran als prop de 4.900 pisos protegits que promou l'Ajuntament.Durant la trobada, també s'ha acordat reprendre els treballs de la comissió mixta el proper 20 d'octubre per millorar la coordinació entre Generalitat i Ajuntament. S'ha parlat de mobilitat, i concretament de transport públic i del, que l'administració Collboni vol potenciar amb noves estacions. També de seguretat pública i Collboni ha ressaltat que en les properes setmanes es desplegarana la capital catalana. En plenes negociacions sobre la investidura de Sánchez, Collboni ha insistit que el diàleg "és de valents" i ha defensat que l'electorat vol un govern progressista, però no ha entrat en la possibilitat d'una llei d'amnistia. "A Barcelona li ha anat bé amb Sánchez i un govern progressista", ha conclòs.Collboni, que va quedar segon a les eleccions del 28 de maig, va aconseguir l'alcaldia gràcies als vots delsi el, que van permetre desbancar, guanyador de les eleccions i que comptava amb els vots d'. Aragonès va fer públic el seu malestar amb la maniobra dels socialistes, un "pacte fet des de Madrid". Així ho va manifestar el president just després de l'elecció de Collboni, que va demanar "lleialtat institucional" i va assegurar que caldrà intensificar les relacions entre Generalitat i Ajuntament pel bé de la convivència i el diàleg. Sobre aquesta qüestió, Vilagrà ha recordat que Aragonès també va dir que el Govern es posaria a treballar per la ciutadania. Al seu torn, Collboni ha volgut remarcar laque ha presidit la trobada. "La relació és profitosa, útil i cordial, si no no es produeixen aquests acords", ha reblat.A Barcelona, Collboni ha arrencat el, sense descartar que els comuns puguin incorporar-se al govern municipal en algun moment. En els primers dos mesos i mig, l'Ajuntament, amb Albert Batlle al capdavant, ha volgut exhibir mà dura al carrer, amb multes més elevades davant d'actituds incíviques. L'anomenat "Pla Endreça" , amb un augment de la, ha posat pressió en els manters i la venda ambulant. Sobre la taula, l'alcalde té diverses qüestions per abordar , que van des de la-Collboni ha començat a desmuntar l'urbanisme tàctic de Colau- i la unió delper la Diagonal, passant per l'ampliació de l'-que Collboni defensa i el Govern no- o laCollboni intentarà que els primers pressupostos tirin endavant amb una majoria progressista, i això inclou, també, ERC.