Feijóo proposa a Sánchez un acord per a una legislatura de dos anys

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

El líder del PP ha estat el primer que ha comparegut després de l'mantingut aquest dimecres al Congrés entre. En declaracions al Congrés, Feijóo ha explicat que ha proposat al líder del PSOE que faciliti la sevai s'iniciï una legislatura de dos anys en la qual es materialitzariesSi els dos partits majoritaris volguessin allargar la legislatura, així es faria i, si no, es convocarien noves eleccions. En la proposta de Feijóo s'estableix explícitament el rebuig aldels independentistes i "les iniciatives que van en contra de la nació de ciutadans lliures i iguals que és Espanya".Els sis pactes proposats són sobre regeneració democràtica, per preservar l'estat del benestar, per l'aigua, pel sanejament econòmic, per les famílies i un pacte territorial per "reforçar" l'estat autonòmic. Però els dos punts essencials de la proposta del PP són facilitar l'accés de Feijóo a la Moncloa i defensar la, rebutjant explícitament un referèndum d'autodeterminació i l'amnistia.La trobada entre tots dos dirigents, feta, ha durat amb prou feines una hora. Sánchez ha convocat tot seguit l'executiva socialista per analitzar l'encontre amb el líder del PP. En el transcurs de l'entrevista, Sánchez li ha proposat a Feijóo que esabans de fi d'any. L'organisme espera la seva renovació des de fa més de quatre anys.Aquesta ha estat lamantinguda entre Sánchez i Feijóo com a líders dels seus respectius partits. I ha estat la primera des de les eleccions espanyoles del 23-J. S'ha fet a petició del líder conservador, que d'aquesta manera ha iniciat la seva ronda de contactes de cara al debat d'investidura que comença el 26 de setembre. Una ronda que el PP voldria fer amb tots els grups parlamentaris tret de Bildu. ERC, però, ja li ha dit que no. Com tampoc participarà el president Pere Aragonès en els contactes que Feijóo vol fer també amb els presidents de comunitats autònomes.Des del 23-J, el PP intenta fixar el seu relat de força més votada a la qual s'hauria de facilitar la investidura. Per això ha apuntat fins i tot a hipotètiques, cosa ara per ara inimaginable. El portaveu conservador Borja Sémper fins i tot va insinuar possibles suports de diputats socialistes, unes declaracions que ell mateix va haver de matisar. A hores d'ara, Feijóo té al sarró 172 diputats favorables a la investidura, que inclouen l'extrema dreta de Vox.