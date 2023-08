Aldi demana als clients que retornin dos aliments retirats: «No tenen prou qualitat»

Alerta alimentària a la cadena de supermercats Aldi. La companyia ha ordenat la retirada d'una remesa d'entrecot de vaca rossa gallega, en concret el lot número 2322011, i una remesa de nuggets vegetarians The Wonder Nuggets número 23202. Tots dos productes caduquen el 26 d'agost del 2023 i són de marca blanca.



El motiu de l'eliminació de les remeses de nuggets vegetarians i de l'entrecot és un misteri. En un comunicat, Aldi es limita a informar que "la venda d'aquest producte ja no compleix l'estàndard de qualitat definit". Per aquest motiu, la federació de consumidors FACUA ha criticat la poca transparència de l'empresa alimentària: "No ha donat cap motiu concret de la retirada. A més, ni la distribuïdora ni les autoritats de consum tampoc han notificat de cap alerta alimentària", denuncien.

Aldi retira el entrecot de vaca rubia gallega El Mercado por no cumplir "estándares de calidad" https://t.co/AVzqp6c9lf — FACUA (@FACUA) August 29, 2023

Què haig de fer si tinc algun dels lots d'aliments retirats?

L'eliminació dels dos productes s'ha produït durant la segona quinzena d'agost, però en el cas dels nuggets vegetarians tan sols s'ha fet unper una remesa de mala qualitat mentre en el cas de l'entrecot Aldi ha deixat de vendre el productePer ara, no s'ha informat de capamb els productes retirats, però el seu consum. En aquest sentit, el supermercat ha demanat als consumidors que tinguin algun dels dos aliments que elsa qualsevol de les botigues. L'empresa els hi abonarà els diners que va costar el producte.

