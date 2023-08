Els riscos de les palletes de paper: «No són més sostenibles»

No tenen menor impacte al medi ambient

El 2021 es vala venda de bosses de plàstic i, més tard, de plats, coberts, escuradents i altres productes ded'un sol ús. La mesura de latambé requeia sobre lesi va suposar que el mercat contemplés produir-ne d'altres materials. Ara, un estudi ha revelat que les palletes d'origenpoden ser nocives per a lai elL'estudi, publicat a la revista Food Activities and Contaminants, ha detectat que aquest tipus de palletes poden contenir diversos tipus de(en anglès,). Són un grup de milers d'agents químics sintètics que poden provocar, segons l'Afeccions hepàtiques, malalties de la tiroide, obesitat, problemes de fertilitat i càncer. Són algunes de les conseqüències que poden tenir les palletes d'origen vegetal, segons els investigadors, liderats per, de la(Bèlgica). La recerca remarca que gairebé totes les palletes d'aquest material (70%) contenieni que aquestes substàncies podenal llarg del temps tant en teixits humans com en elEl que conclou l'estudi és que les palletes". Per això, la investigació recomana les palletes d'acer inoxidable, ja que no han trobat PFAS en aquestes o, directament, prescindir d'aquest producte.