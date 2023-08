Desgràcia absoluta a. La caiguda d'un llamp ha provocat la mort d'un futbolista de només 20 anys i del seu entrenador, a més de deixar una altra persona en estat greu. Els fets s'han produït durant una fortaa la capitali els tres implicats es protegien sota un arbre quan s'han vist sorpresos per la descàrrega del llamp.Tots ells van ser traslladats a un hospital del país, però malgrat els intents dels metges per salvar-los la vida, entrenador i futbolista van acabar morint. Tots dos formaven part de l'equip de futboli l'esport del país i dees troba plenament commocionat.Per desgràcia, no és el primer cas deen aquests circumstàncies. I és que a Nicaragua són habituals les tempestes elèctriques especialment entre els mesos de maig i novembre, en l'època de més pluges. Almenys nou persones van perdre la vida el 2022 per l'd'un llamp, mentre que set van fer-ho el 2021.

