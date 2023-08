Detingut un presumpte implicat en undesprés deElsvan arrestar-lo el passat 11 de juliol, en un hotel de, on l'home, que té la residència a França, s'havia instal·lat per passar-hi uns dies de vacances, segons publica el Diari de Girona. El detingut tenia vigent unaen territori espanyol i se l'investiga per tres temptatives d', tinença il·lícita d'de document públic.L'home estava fugat des de feia quatre anys, quan se sospita que va intervenir en un tiroteig al carrer Vilallonga deque va deixar, dos d'ells en estat greu. El juliol passat van poder localitzar-lo, després que es registrés en un hotel a Salou. Les seves dades van fer saltar les alarmes al sistema i la policia va acabar per detenir-lo. En primera instància es va decretar l'ingrés enpel risc de fuga, però finalment se li ha decretatl, després d'unde la defensa al·legant que l'ordre de detenció només és vigent a l', i fins ara s'havia mantingut aEls fets van passar el 12 de setembre del, després de disparar diversosamb armes llargues, elsvan fugir en direcció aamb el primer dels cotxes que després van abandonar. Tots dos vehicles tenien. La policia va muntar un dispositiu en col·laboració amb lai laper intentar trobar entre quatre i cinc persones que van fugir amb un cotxe blanc, després d'haver-ne abandonat un altre en el polígon industrial de. El vehicle va ser localitzat en aquesta localitat, sense cap dels ocupants a l'interior.

