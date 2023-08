La inflació repunta a l'agost fins al 2,6% amb els preus dels carburants disparats

Quins productes s'han encarit més?

La inflació es manté a alça a l'per segon mes consecutiu. L'Índex de Preus de Consum () ha pujat tres dècimes a l'agost i situa la seva variació interanual en el 2,6%, segons l'indicador avançat publicat aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En comparació amb el juliol , els preus de consum han pujat un 0,5%, segons l'indicador mensual.​Els preus, per tant, durant l'agost a l'Estat han estat un. Es tracta de lal més elevada dels. Cal tenir en compte que els preus es comparen amb l'agost del 2022, quan l'IPC estavafins aamb xifres interanuals que superaven els dos dígits, tant a l'estat - 10,5%- com a Catalunya -10,2%.Si el mes passat l'va ser el responsable de la pujada, aquest cop s'atribueix, sobretot, a l, que des de principis d'estiu s'han apujat u. La pujada sostinguda dels preus arriba durant les setmanes amb mésa les carreteres catalanes per les vacances d'estiu.A banda, l'augment del preu del barril de, una decisió dels països relacionats amb elde cara a millorar les sevesdesprés de lan'és l'altre factor. En tot cas, els carburants encara estandels màxims registrats durant l'estiu passat, quan es van superar els. A l'altra cara de la moneda, l'INE ha detallat que enguany destaca eldels preus de l', que han augmentat però menys que durant l'agost de l'any passat.Pel que fa a l'IPC, que no té en compte ni els aliments no elaborats ni els productes energètics, ha baixat una dècima, fins al, després del repunt de l'indicador durant el juliol. Quan l'IPC subjacent se situel govern espanyol eliminarà la rebaixa de l'IVA dels aliments bàsics L'INE publicarà a mitjans deles dadesde l'IPC de l'agost i aleshores també es coneixeran les. A, al juliol la inflació va pujar quatre dècimes, fins al 2,3%.