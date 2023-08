Del Maresme al Baix Llobregat: el litoral viu una matinada de pluges torrencials

Des de les 00h, #bomberscat hem rebut 38 avisos pel temporal, 27 a la #REMNord i 11 a la #REMSud.



El més destacat, la inundació de la N-II a Santa Susanna (avís 3.46h). Hem activat 4 dotacions, la via estava completament inundada i hem netejat els embornals perquè drenin l'aigua https://t.co/nx5Pgyo1Gm — Bombers (@bomberscat) August 30, 2023

Tempesta nocturna sobre el Baix Llobregat i el Barcelonès sud. pic.twitter.com/vFG5AoKEED — AEMET_Cataluña (@AEMET_Cat) August 29, 2023

🔴 Aquesta matinada ha caigut un arbre al mig del carrer Comte Borrell (Barcelona), a l'altura del carrer Parlament, que ha obligat a tallar el carrer. Els bombers i la guàrdia urbana treballen per treure'l del mig. pic.twitter.com/D6uP6WnQkg — SER CATALUNYA (@SERCatalunya) August 30, 2023

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

El final de l'estiu s'acosta. Diverseshan descarregat aquest dimecres a la matinada al. En concret, elha estat una de les zones més afectades, atès que és on s'han concentrat lesmés intenses, especialment a, amb inundacions.havia activat aquest dimarts elen fase d'alerta per previsió de pluges intenses durant la matinada al litoral i al prelitoral central i elhavia avisat que els xàfecs podrien ser d'intensitat forta i, fins i tot, torrencial.Elshan rebut des de les 00 h d'aquest dimecres un total depel temporal. Més exactament, 32 a lai 14 a laL'avís que més ha amoïnat, però, ha estat el de la inundació de l'N-II a(Maresme). Cap a les 3.46 h s'han hagut d'activari netejar els embornals per drenar l'aigua perquè la via estava. Com a conseqüència, Protecció Civil ha hagut de tallar la via al km 673-673,5 i habilitar un desviament. Fins a dos quarts de vuit, unes tres hores després, no han pogut reobrir la via.L', però, no ha estat l'única via que s'ha hagut de tallar. També s'ha vist afectada laal km 7-7,5 a, per un despreniment, però a les cinc del matí ja s'ha resolt la incidència i s'ha tornat a la normalitat.A més a més, s'han registrat, amb més deen mitja hora. D'altra banda, s'han atès inundacions i goteres en habitatges particulars a. Tot i això, no hi ha hagut incidents greus ni persones afectats, segons han informat els Bombers.Pel que fa a, hi ha hagut unaquesta matinada al carrer, a l'altura del. Un arbre ha caigut per les fortes pluges i ha obligat a tallar el carrer. Tant elsi lahan treballat durant la matinada per treure'l del mig i tornar a obrir el carrer, segons ha avançat la Ser.Segons dades del Meteocat, l'estació de(Maresme) és la que ha registrat més aigua, ambentre les vuit del vespre d'aquest dimarts i primera hora d'aquest dimecres. L'estació del, amb; l'estació de, amb, i l'estació, amb, serien els altres llocs on s'ha acumulat més aigua. Per contra, en diverses estacions s'han registrat pluges, com ara a l'