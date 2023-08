Xoc entre Espanya i el Regne Unit per «greus incidents» a Gibraltar

Mostra el teu compromís amb Nació.

És un dels clàssic de l'estiu, encara que aquest any hagi arribat tard.i elhan mantingut un nou xoc per "greus incidents" en aigües pròximes a. Això ho ha denunciat ela l'britànica a Madrid, tal com avança El País, i que denuncia tres incidents durant el mes d'agost en aigües pròximes al penyal.En una nota verbal que va enviar aquest dilluns el ministre d'Exteriors en funcions,, l'Estat expressa la seva "més enèrgica protesta" per l'actuació d'embarcacions del Regne Unit en aigües que són de jurisdicció espanyola. Per això, també recorda que l'Estat segueix treballant amb elde 1713 que estableix que les aigües de la colònia britànica no van més enllà de l'interior del port.El primer incident va ser el vessament involuntari de, però sense permís, d'un vaixell enreconegudes com una zona d'especial conservació. El segon cas va ser quan bucs britànics van entorpir la tasca del servei dedede l'Estat, mentre que el tercer per una intervenció policial d'agents britànics a un vaixell pesquer espanyol, "violant laespanyola i actuant fora de".Si bé les crisis entre Espanya i el Regne Unit per Gibraltar han estat constants en les últimes dècades,fa temps que negocien l'encaix que ha de tenir el territori d'ultramar britànic que fa frontera amb laen el nou context generat pel. Tal com explica el mateix diari, les negociacions estaven molt avançades, però la convocatòria d'eleccions espanyoles i les previsibles llargues negociacions per a la investidura ho han frenat tot. Caldrà veure ara com aquests incidents afecten la imminència d'un acord.