El Cornellà, obligat a fer de local a 130 quilòmetres de la ciutat

L'afició és un dels motors més importants per als equips de futbol. I enguany elho tindrà difícil perquè els seus seguidors els vagin a veure quan siguin l'equip local. Per què?, concretament a Palamós.El club del Baix Llobregat jugarà a ldesprés d'arribar a un acord amb l'Ajuntament, ja que enguany no pot jugar al camp de l'Espanyol com la temporada passada havia fet. Necessitaven unaexigides per la Reial Federació Espanyola de Futbol per competir aL'estadi on finalment jugaran les té:Ara bé, l'afició queda fora de l'equació llevat que es vulguin desplaçar a 130 quilòmetres de casa cada dues setmanes, quan el Cornellà sigui l'equip local.Abans d'arribar a un acord amb el club empordanès, però, s'havien buscat altres. La primera,el, que no s'ha pogut executar per falta d'acord amb el consistori. La segona, l', però ha quedat descartat per no complir les condicions.

