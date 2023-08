Jordi Alba ja no tornarà a la selecció espanyola

Mostra el teu compromís amb Nació.

El passat mes de juliolfirmava el contracte amb l'i es retrobava amb els seus dos excompanys del Barça,, però als Estats Units. Gairebé un mes i mig després, s'ha conegut que el futbolista es retira de la selecció espanyola als seus 34 anys.El jugador nascut a l'fa setmanes que va comunicar a laque deixaria de jugar amb la selecció espanyola, després d'haver marxat als. La notícia s'ha conegut aquest dimarts, en un context en què el món del futbol i, sobretot el de la(RFEF), està ben capgirat. Alba, però,ha pres la decisió a causa delEn convertir-se en jugador de l'Inter de Miami, Alba va creure que no era possible compaginar la lliga en què competiria amb la selecció espanyola. Elno s'atura quan la selecció ha de jugar i, per tant, s'hauria d'havermolts partits amb el seu nou club. Va ser en aquest moment quan va decidir que havia dea la selecció.S'acomiada després d'haver sigut elde l'equip, haver disputati haver marcatdurant elsque ha format part de la selecció. Alba marxa amb el títol de lasota el braç, aconseguit el passat mes de juny, quan la selecció espanyola es va imposar a Croàcia als penals.