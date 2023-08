Per què el cafè de primera hora no és el que realment et desperta?

Aixecar-se del llit i beure's ungairebé immediatament. Elespanyola pren cafè cada dia amb una mitjana de 2,2 tasses. El consum majoritari és a l'hora: fins a un 76% persones en prenen a primera hora del matí. Així ho desgrana l'Estudi sobre els hàbits de consum de cafè a Espanya fet per Cafès Novell el 2022.Ara bé, el cafè de, aquell que molta gent s'ha de prendre gairebé per obligació, no és el més efectiu,. Alguns especialistes en el tema asseguren que si volem que realment el cafè faci la funció de despertar-nos no l'hem de prendre només aixecar-nos del llit.A primera hora del matí hi ha un pic de, l'hormona que ens ajuda a sentir-nos desperts. Així, seria millor esperar a prendre el cafè quan ja hagi passat una estona i el nivell de cortisol hagi baixat.La doctora especialista en neurofisiologia clínicaexplica que la cafeïna ajuda a mantenir-nos desperts "perquè activa els inhibidors". Si la càrrega d'aquesta al nostre organisme no és elevada -tal com passa a primera hora del matí- inhibir uns receptors és gairebé inútil.Mentre estem desperts, el nivell d'adenosina al cos augmenta i, per tant,per despertar-nos que el de primera hora. De fet, un estudi del neurocientífic Steven Miller ja fa uns anys que va apuntar que la millor hora per prendre cafè al matí és, segons els ritmes de cadascú.

