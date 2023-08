Roben un fiscorn únic en un tren de l'R4: «M'han tret una part de mi»

El modus operandi

Un robatori va tenir lloc en unen direcció aaquest dilluns al vespre. No és ni el primer ni l'últim, però sí que té una peculiaritat: a dins la bossa negra robada hi havia un. El propietari és, un músic que ha fet una crida a través d'per poder recuperar el seu instrument: "".Li han robatque l'acompanyava i ha fet la publicació perquè confia a poder recuperar el seu fiscorn. "És un instrument, som pocs fisconaires al món i ens coneixem una mica entre tots", ha començat explicant en. En el missatge publicat ha detallat que l'objecte perdut es tracta d'unque anava dins d'una bossa negra amb les seves dades en un lateral. "El valor econòmic rondaria elsi pico llargs", ha assegurat.Li han pres el fiscorn al tren, un lloc on el propietari "l'ha portat amunt i avall incomptables cops". Enha explicat que havia deixat l'instrument alsuperior i, quan el tren arribava a l'estació, un individu el vapreguntant-li per aquella estació. Més tard, es va adonar que el fiscorn haviao, millor dit, li havien pres.Quan va baixar del tren, el noi que l'havia distret no duia res, per tant, sospita que hi hagi més d'un implicat. Així i tot, el va, però l'home no li va fer cas. Seguidament, en Mario va comunicar-ho a la taquilla dei, més tard, amb cinc agents de lapresents, va poder posar unaEnha decidit publicar fotos del fiscorn perquè es pugui veure exactament quin model és. Per acompanyar les fotografies, ha decidit explicar en un text el que l'objecte robat significa per ell: "El meu fiscorn em recorda a mi. Em recorda a quan vaig triar lai, en resum, el meu. Em recorda a moltes persones. La meva. Els amics.. Em recorda a molta gent amb la que he viscut i après milers de coses al llarg del camí, tocant i sense tocar. Gent que hi és iEl propietari confia a poder trobar l'instrument que li han robat i ha demanatper Instagram: "Si us plau ajudeu-me a recuperar-lo., i encara en tinc força".