El temps d'aquest dimecres: benvinguda sigui la pluja

Temperatures suaus i tempestes

La calma momentània d'aquest dimarts es veurà superada demà perarreu del país. Tot i que el cel no estarà clar enlloc, les comarques més afectades per les nuvolades seran les del. En aquests punts, elhi ha activatper pluja intensa.L'agost s'acomiada amb: la màxima una mica per sota que aquest dimarts i, la mínima, lleugerament per sobre. El fet més destacable del dimecres són lesque poden desestabilitzar el dia i que, en alguns casos, poden anarQuines són les comarques en alerta? El, el, eli el, durant la matinada. Fins al migdia s'afegeixen eli l', eli el. Durant la tarda, els aiguats es desplacen cap a les comarques gironines, amb el, la, eli lacom a principals comarques afectades, i al vespre també entren en acció eli el

Altres notícies que et poden interessar