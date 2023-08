Així s'han de netejar la fruita i la verdura abans de menjar-se-les

Durant la pandèmia de la Covid, la societat va agafar por de ser contaminada i ho netejava absolutament tot. Fins i tot els paquets de pasta que compraven al supermercat l'únic dia de la setmana que sortien de casa. Aquestaha anat disminuint des que la situació sanitària s'ha normalitzat, però hi haEs tracta de lai la. Siguin ecològiques o no, les peces de fruita i verdura s'han de netejar a fons: podrien haver-se embrutat amb terra, restes d'animals, bacteris de l'aigua de reg, pesticides o durant la seva manipulació i transport. Per això, un cop seleccionades les fruites i verdures que es consumiran, cali mantenir elsque es faran servir -com ganivets i taules de tall- benper evitar contaminacions creuades.i sempre. Així s'evita que els elements tòxics puguin contaminar la polpa. A més, a les verdures de fulla com enciams o cols cal retirar les fulles externes, perquè són les més exposades als tòxics.No n'hi ha prou a mullar els productes sota l'aixeta, cal passar-los unsuau o unasense sabó. A més, per netejar més a fons i eliminar les restes de plaguicides, es poden. Per cada litre d'aigua s'hi afegeix una cullerada de vinagre, suc de llimona o bicarbonat. També es pot fer servirDesprés d'aquesta rentada s'han de tornar ai la recomanació és fer-les servir de forma. En el cas dels, com patates o pastanagues, cal-les de noude-les. I, si no es fan servir de seguida, val més assecar-les per evitar la proliferació de bacteris.Aquest senzill hàbit d'higiene poti laamb la dieta. Aquestes contaminacions alimentàries són l'origen d'de certa gravetat.

