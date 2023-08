Quins són els dos nous senyals de trànsit que ha posat en funcionament la DGT?

Senyal P-33

El senyal P-33 Foto: DGT

Senyal P-35

El senyal P-35 Foto: DGT

La(DGT) revisa de tant en tant els senyals de trànsit. Ho fa per assegurar-se que si els conductors es troben amb noves situacions, aquestes es puguin veure reflectides a les carreteres i es puguin alertar.Amb l'objectiu de garantir la seguretat viària a les carreteres mitjançant noves mesures , l'organisme responsable ha introduïtnous senyals durant aquest. El primer, sota la denominació dede visibilitat reduïda i, el segon,de trenat.Aquest nou senyal indica que hi ha un. Des que s'ha implementat, apareixerà com un. L'anterior senyalització comptava amb el mateix significat, però hi apareixia la part del darrere d'un cotxe envoltada de petites esferes, cosa que podia dur aEl senyal P-33 indica alerta de la pèrdua notable de visibilitat deguda a, etc. S'ha produït el canvi per evitar la possible confusió amb, per exemple, possibles caigudes d'objectes o pedres.Pel que fa a l'altra nova senyalització, mostra una. És a dir, alerta de la proximitat d'un tram en quèi unaen què es fan diferents. Aquest senyal s'implementa perquè la situació augmenta el risc de col·lisió i pot suposar un