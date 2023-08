Ho diu la ciència: aquests són els vint noms de nena més bonics del món

Els 20 més bonics Sofia Zoé Everly Sophie Riley Hiedra Cachemir Sauce Ellie Emily Evelyn Eva Elena Cloe Estrella Penèlope Lucia Lirio Olívia Noemí

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Des d'homenatges a avantpassats a referències culturals, passant per simples preferències sonores. Elés un d'aquellsque tant sí com no es genera entre els pares que n'esperen un. És la primera gran decisió que marcarà la vida de la criatura, sí, però qui ha de guanyar el debat?Aquesta pregunta és la que han intentat respondre un grup den la seva cerca del. Tot i que l'estudi l'han dut a terme els investigadors, la iniciativa va ser d'un portal web britànic sobre bebès i nens que va contactar amb el doctor, catedràtic de Lingüística Cognitiva de la universitat.L'estudi va analitzar fonèticament elsde centenars de noms. Concretament, van fer èmfasi amb els més populars del Regne Unit i els Estats Units, i els vansegonsquequan es pronuncien.La pronunciació és diferent en tots dos països, però fins i tot aquí, al Mediterrani, Sophia -o- sembla ser el. Per la seva sonoritat, pel seu origen grec i pel seu significat: saviesa.Altres noms de nenes molt populars i que són un "plaer" per a l'oïda són Zoe, Everly, Sophie i Ivy. A més, els noms que comencen per la lletra "E" van sonar particularment agradables per als habitants dels EUA. De fet, Ellie, Emily, Evelyn, Eva i Elena ocupen les posicions de la 9 a la 13 a la llista dels més bonics.Un altre fet particular és que, segons detalla un estudi publicat el 2012, quan es produeixenimportants als, elde la següent generació de bebès té probabilitats més altes de presentarqueal nom de. Com a exemple: Katie, després de l'huracà Katrina."Se sap per investigacions psicològiques que. La llei del fenomen conegut com a efecte explosiu", detalla el doctor Winter, que també recorda que aquests huracans perillosos apareixen repetidament als mitjans de comunicació del país i, finalment, s'acaben convertint en un "nom" conegut.