Rubiales va vetar el retorn de la selecció catalana femenina

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Lano disputava un partit des del 2019. Tres anys després, a finals de 2022, havia de jugar un partit contraque implicava el retorn als terrenys de joc. Però de manera inesperada, el president de la(FCF), Joan Soteras, va suspendre el matx per "les circumstàncies del context" electoral al màxim òrgan del futbol català. Però la realitat és que, tal com explica l'Ara en exclusiva, va ser la mà dequi va vetar el partit.Tot plegat arranca amb els correus electrònics de lesdel combinat espanyol que es van rebel·lar contrai van anunciar que plegaven de la selecció fins que no hi hagués una solució a la crisi oberta. Rubiales va enrocar-se amb l'entrenador i bona part de les jugadores encara no han tornat a la selecció, fins i tot amb la disputa del Mundial que ha acabat amb victòria espanyola.Era un 22 de setembre de 2022, el mateix dia en què la Federació Catalana anunciava el partit-Veneçuela per la primera quinzena de novembre i també en situava un altre al segon trimestre de 2023. En les dates del partit contra el, Espanya també tenia dos partits i la renúncia de les futbolistes es mantenia.Què hagués passat? Doncs que l'entrenador de la selecció catalana, Xavi, hauria convocat les sis jugadores catalanes rebel·lades contra Vilda, com eren. I Rubiales no consentia que les jugadores catalanes plantessin Espanya per anar a disputar el partit amb Catalunya.És llavors quan l'ara president suspès de lacontacta amb el seu vicepresident, Soteras, i li demana que anul·li el partit de la selecció catalana. El president de la Federació Catalana va complir els desitjos de Rubiales i va suspendre el partit, tot i que ho va justificar per una situació de presumptesalde l'òrgan que res tenien a veure amb el futbol femení.