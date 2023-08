Aragonès manté la incògnita sobre la presència a la manifestació de la Diada

Cartell de la Diada del 2023. Foto: ACN

El"serà" a la manifestació de laorganitzada per l'(ANC) si és "reivindicativa" i "inclusiva", però encara no concreta si hi serà el president Pere Aragonès. Aquest és el missatge que ha verbalitzat aquest dimarts la portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, després de la primera reunió del gabinet català posterior a les vacances d'estiu. Aquest posicionament ja suposa un canvi respecte l'any passat en la mesura que el Govern -i ERC- no hi van assistir, molestos pel to de la concentració, molt crític amb el diàleg amb l'Estat i contundent a l'hora de demanar eleccions anticipades a Catalunya.De fet, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies (ANC) publicada la setmana passada , la presidenta de l'Assemblea,, treia pit d'haver "fet caure" el Govern després de la manifestació de l'any passat, en referència a la sortida dede l'executiu. El plantejament, enguany, és el de "sacsejar" la investidura a Madrid. La Diada, de fet, coincideix amb les negociacions entre ERC i Junts amb el PSOE per portar -o no-de nou a la Moncloa, amb l'amnistia al centre del debat entre les tres formacions. L'independentisme, per ara, ja ha facilitat als socialistes i a Sumar el control de la mesa del Congrés Aragonès, l'any passat, va declinar participar en la manifestació, mentre que ara s'ho està plantejant. ERC, com a partit, també se'n va desmarcar el 2022, però de cara a aquesta edició té previst participar-hi, tot i que hi ha veus històriques comque ho desaconsellen. L'ANC planteja la manifestació convocada a partir de "tres vectors", com detallava en l'entrevista publicada per l'ACN. El primer, interpel·lant laen plena presidència del. El segon, "cap a", basat en què "la independència es faci efectiva". I el tercer, "combatre l'autonomisme dins del nostre país"..Pel que fa als actes institucionals organitzats per la Generalitat, enguany tot orbitarà al voltant de la llengua davant la "persecució" de la qual està sent objecte el català per part dels governs autonòmics deali a les. Els guardonats amb la Medalla d'Or seran, que rebran la distinció a Palau el 7 de setembre. Aragonès farà el discurs institucional el diumenge 10 de setembre al vespre i, 24 hores després, les Quatre Columnes de Montjuïc acolliran l'acte institucional.