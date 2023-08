El govern espanyol, sobre el cas Rubiales: «S'ha acabat tota discriminació a les dones en l'esport»

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

qualsevol discriminació a les dones en l'esport", ha sentenciat el ministre de Cultura i Esports,, després del consell de ministres celebrat aquest dimarts. El govern espanyol ha assenyalat que espera la resolució delen l'anomenat cas Rubiales, que ha de decidir obrir un expedient sancionador a l'encara president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (REEF), per suspendre'l cautelarment. Iceta ha tornat a qualificar com a "inadmissible i inacceptable" el capteniment del directiu, que no ha de deixar en segon ordre, ha dit el ministre, la gran victòria de la selecció al Mundial femení.Iceta ha subratllat la infracció "molt greu" duta a terme per Rubiales i ha criticat el fet que Luis Rubiales s'hagi negat a assumir responsabilitats per la seva actitud masclista amb la jugadora. El ministre de Cultura i Esports ha destacat l'actitud "ràpida i escrupolosa" de l'executiu davant l'actitud de Rubiales. Per Iceta, l'executiu no ha pogut ser més diligent en les seves actuacions, però ha subratllat la necessitat de respectar tots els procediments formals en un fet com aquest. Ho ha fet en la compareixença posterior al consell de ministres celebrat aquest dimarts.L'actuació masclista de Rubiales va desfermar una tempesta dins i fora de l'estat espanyol. Lava actuar d'ofici per suspendre'l durant tres mesos, la Fiscalia ha obert diligències aquest dilluns per una possible agressió sexual a Jennifer Hermoso. Iceta ha recordat que el Tribunal Administratiu de l'Esport (TAE) sol reunir-se els dijous, però que així que es produeixi, l'executiu actuarà de manera ràpida.Sobre si, que substituirà Rubiales com a president interí de la REEF, és un perfil que agrada l'executiu, donat que ha estat el braç dret de Rubiales, Iceta ha manifestat que ell jutja pels "fets" i que des de l'executiu es veu amb optimisme l'etapa que s'iniciarà a la federació.