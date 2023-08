El Vall d'Hebron fa servir una tècnica pionera per evitar operar a cor obert dos adolescents

El mètode s'ha provat en dos pacients adolescents amb afectacions importants en la qualitat de vida. Fins ara, l'operació a cor obert obliga a estar fins a 10 dies a l'hospital després de l'operació. Ara, amb 24 hores, els malalts podran tornar a ser a casa. El primer pacient va desenvolupar una insuficiència greu de la vàlvula pulmonar, que duia arran d'una teratologia de Fallot -que afecta el flux sanguini del cor-. Gràcies a la tècnica pionera va poder recuperar-se de manera ràpida. Al cap de poques setmanes es va poder presentar als exàmens de selectivitat.



Arran de l'èxit de la primera intervenció, el centre va realitzar el mateix procediment en un segon pacient, també adolescent. En aquest cas, li havien incorporat una vàlvula per haver nascut amb un conducte dels pulmons estret, que es coneix com a estenosis pulmonar. Aquest segon cas també ha pogut reincorporar-se a la vida normal en poques setmanes.

Prop de 600 nadons catalans a l'any neixen amb cardiopaties congènites

Les cardiopaties congènites són les malformacions en embarassos més freqüents. D'aquestes, les que consisteixen a tenir la sortida del cor cap als pulmons massa estreta poden obligar els nadons a passar pel quiròfan. A Catalunya, entre 5 i 12 de cada 1000 nadons neixen amb afectacions en les cardiopaties congènites. És a dir, es registren prop de 600 nous casos en nadons catalans cada any.

