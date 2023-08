La Moncloa, abans de la reunió Sánchez-Feijóo: «Fa perdre el temps a Espanya»

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

i normalitat democràtica". Així entoma el govern espanyol la trobada prevista per al dimecres al Congrés entrei el líder del PP,a petició d'aquest. Ho ha dit la ministra portaveu, Isabel Rodríguez, després del consell de ministres celebrat aquest dimarts a la Moncloa. La portaveu ha parlat de "disponibilitat i immediatesa" en la resposta de Sánchez a Feijóo.Rodríguez ha expressat el "respecte" a la llista més votada enarborada pel PP, però ha recordat els nombrosos casos en què el PP no ha tingut en compte aquest factor en la constitució de nombroses majories de govern en ajuntaments i autonomies. "El respecte que li demanem al candidat és el respecte al". La portaveu ha assenyalat que Feijóo "i això vol dir que no té una majoria parlamentària", afirmant que el líder del PP, que vol un govern que respongui a la majoria expressada a les urnes el 23-J.La ministra ha destacat que respecten el, sorgit d'una decisió del cap de l'estat després de les consultes amb els grups parlamentaris, però ha criticat que el candidat conservador hagi reclamat fins a un mes per preparar la seva proposta de cara al debat d'investidura. Ha afirmat que a hores d'ara l'actual govern "però sí que té la capacitat de treballar per aconseguir-la".Feijóo va demanar ahir un encontre amb Sánchez com a inici dels contactes amb les diverses forces polítiques de cara a la investidura. Uns contactes que pretén dur a terme amb totes les formacions. Isabel Rodríguez, però, ha aprofitat la compareixença per criticar durament la iniciativa de Feijóo, de qui ha dit que s'encamina a una "investidura fallida", qualificant-la deÉs el segon consell de ministres celebrat pel govern en funcions després de les vacances de Pedro Sánchez i té lloc a quasi un mes del debat d'investidura del candidat Alberto Núñez Feijóo, fixat per al 26 de setembre. Dilluns, Borja Sémper, en nom del PP, va admetre que ésque Feijóo pugui sumar els suports que requereix. Amb tot, va destacar el component institucional dels contactes amb les forces parlamentàries, que inclouen Junts i que han generat divergències internes al PP. El líder del PP català, Alejandro Fernández, va discrepar obertament de Feijóo pel que fa al contacte amb Junts.