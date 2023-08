Pànic i terror en un vol a Mallorca en plena tempesta: «Els nens cridaven i vomitaven»

Turbulencias en un avión causan pánico en los pasajeros



Un vuelo a Mallorca se convirtió en una pesadilla cuando atravesó una tormenta y el avión experimentó fuertes movimientos pic.twitter.com/CBPFyVPS5F — Sepa Más (@Sepa_mass) August 28, 2023

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

El temporal que va afectar el passat diumenge lesha deixat una infinitat d'imatges ique resumeixen el caos que van provocar la tempesta i el vent huracanat. Una d'aquestes escenes ha sigut la que es va viure dins d'un, que anava d'Les ratxes de vent van arribar a superar els: "La gent i els nens. No he pogut evitar posar-me a plorar", ha explicat una passatgera., una esportista d'elit que ha aconseguit títols nacionals i internacionals en, ha narrat amb detall a través del seu compte d'l'experiència viscuda dins de l'avió afectat pel temporal. En un primer moment, el vol va sortir amb retard per les condicions meteorològiques, però finalment va poder enlairar: "L'enlairament ja ha estatper mi", ha detallat l'esportista.Malgrat que les primeres turbulències van ser "normals", més tard "". Va ser en aquest moment quan el pànic i terror van estar més presents que mai en els passatgers: "No sé quant ha pogut durar aquest moment, però ha sigut etern". La jove ha assegurat a través de les seves xarxes que la por va ser tan gran que considera que va "".Quan el, a qui Estela ha volgut agrair "el que ha fet avui", va aconseguir estabilitzar l'avió, va intentar aterrar, però va resultar. Per això, després de fer dues voltes a l'illa, va decidir que el millor era