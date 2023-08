L'aranès també vol ser llengua d'ús al Congrés dels Diputats

Mostra el teu compromís amb Nació.

La síndica d'Aran,, vol que l'també es pugui utilitzar ali així ho ha sol·licitat per carta a la presidenta de la cambra baixa,. Tot plegat, després que aquesta anunciés que, a partir del pròxim ple, es podran utilitzar les llengües cooficials de l'Estat , elsota la denominació " català-valencià , eli elVergés ha dit que celebren aquest anunci i que tenen el deure "moral i institucional" de fer aquesta petició. A la missiva també ha fet referència a l'de Catalunya i la, que reconeixen l'especificitat de lai el reconeixement de l'aranès com a llengua oficial a Catalunya.La síndica considera que "el reconeixement de la" suposa "un gran pas" en el "respecte i consideració als seus parlants". Així, ha afegit: "permetent que l'aranès es parli a l'hemicicle es duria a terme un pas significatiu per a lade la nostra diversitat cultural i la garantia que totes les veus són escoltades".