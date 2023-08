Per què la Federació Catalana ha estat tèbia amb Rubiales? Claus d'una conducta que ha enutjat el Govern

Mostra el teu compromís amb Nació.

"Estem jutjant la continuïtat, o no, de Luis Rubiales.. Una persona quan se sent ofesa ha de denunciar". La reflexió és de, president de la, després que l'assemblea de lainstés el seu president - ara suspès per la FIFA - a formalitzar la dimissió. Les declaracions fetes per Soteras a El Matí de Catalunya Ràdio il·lustren la tebior amb la qual l'ens federatiu català ha tractat eli com aquesta actitud poc "" -segons fonts governamentals- ha molestat el, que hauria desitjat un suport més explícit a les futbolistes i determinació en la denúncia. "", han exposat veus de Palau aquest dimarts a aquest diari.Soteras prova dedel cas a la dimissió del president suspès de la RFEF i, a molt estirar, a la del seleccionador femení,. "Hi ha consens entre tots els presidents que Rubiales ha de dimitir. L’escàndol ha evolucionat", ha expressat aquest dimarts per justificar el seudels últims dies. Divendres va aplaudir Rubiales quan es va mostrar decidit a continuar en el càrrec -un discurs en què carregava contra el "" i culpabilitzava Hermoso dels fets que va generar unamés enllà del món de l'esport- i va argumentar que el president del futbol espanyol ja havia "demanat disculpes com s'havien de demanar".Poc després, conscient de la repercussió que havien tingut les paraules de Rubiales, va dimitir com a vicepresident de la RFEF i va emetre un comunicat per condemnar la conducta del dirigent federatiu en la celebració del títol a Austràlia. El comunicat no n'exigia la dimissió. Però el Govern, per boca d', secretària general de l'Esport, ja havia lamentat que Soteras contribuís a "blanquejar el masclisme" i protegir "un personatge que havia de plegar immediatament" amb la seva presència ai la complaença amb Rubiales.La manera com el president de la FCF ha contemporitzat en l'anomenat-com molts altres dirigents federatius, clubs i futbolistes professionals- s'explica per la bona relació que els ha unit tots dos en els darrers anys. Unabasada en la. Ho detallava el mateix Soteras aquest dilluns al programa Tu diràs de RAC1: "". Certament, en el seu mandat sempre ha comptat amb el suport de Rubiales.La trajectòria de Soteras al capdavant del futbol català ha estat discutida per la manera com ha governat els recursos federatius, després del mandat tèrbol d'. "En el mandat del senyor Soteras, la Federació s'ha governat amb interès personal i un nepotisme descarat", afirmava l'aspirant a la presidència Joan Josep Isern a Nació abans de les últimes eleccions a la presidència de la FCF, que es van haver de repetir, per ordre del, per les irregularitats detectades (175 vots nuls). Soteras les va tornar a guanyar per davant d'Àlex Talavera i el mateix Isern , i va ampliar el seu recorregut al capdavant de la institució del futbol català, que el 2022 va gestionar un pressupost de 26,9 milions d'euros.La relació de confiança amb el president suspès de la RFEF va fer que Soteras no demanés fins aquest dilluns la dimissió de Rubiales, tot i la gravetat dels fets, que la Fiscalia considera constitutius d'un possible delicte d'agressió sexual . Soteras sabia que el govern espanyol -per via del- volia apartar Rubiales del càrrec i també coneixia que el Govern no estava còmode amb la tebior de la FCF. Així li va comunicar la consellera de la Presidència,, i la mateixa secretària general de l'Esport en una reunió a Palau que va transcendir aquest dilluns . A Soteras no li va agradar que la premsa es fes ressò de la trobada. "Crec que el que no podem fer servir la política dins de l'esport. Per tant, si era una trobada privada, és privada, i si és pública, s'ha de consensuar entre tots dos la resposta que es dona als mitjans", va expressar a RAC1.Laentre el Govern i la FCF és ara mateix. L'executiu no amaga el seuper la conducta de Soteras, que entén que no ha estat la més adequada. I el resident de l'ens federatiu es mostra contrariat per laexercida per la Generalitat. El cas Rubiales té danys col·laterals.