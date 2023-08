💥🔍 A closer look at Remco Evenepoel's crash after Stage 3 of #LaVuelta23 pic.twitter.com/9T7t3sUyOe — Eurosport (@eurosport) August 28, 2023

La tercera etapa deque passa perha estat un bon resum del cap de setmana de la prova pel país: caos, caos i més caos. Després del desastre de l'organització, les detencions i les xinxetes a la carretera , ara el protagonista d'un nou despropòsit ha estat el vigent campió,L'etapa d'aquest dilluns va començar ai finalitzava a, en la primera de muntanya des de l'inici de la prova, aaquest dissabte. Evenepoel va aconseguir la victòria, però mentre celebrava es va trobar que la fi del recorregut per frenar era menor del que esperava. Així doncs, va arribar a gran velocitat en un punt on hi havia una multitud de persones de l'organització.Sense temps d'aturar-se, el ciclista belga va impactar contra una dona de l'organització i tots dos van acabar a terra. Evenepoel va aixecar-se amb la cara sagnant arran que va patir un tall a la, mentre que la dona va ser traslladada a unvisiblement commocionada pel xoc. "Un altre cop, és qüestió de; no és normal i ja m'està tocant una mica les pilotes", va dir el ciclista.

