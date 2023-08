Andorra exigirà un nivell mínim de català per poder viure-hi

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Elexigirà a partir de l'any que ve unals nous residents i a les persones que vulguin renovar el permís per viure i treballar al país. Així es preveu a la novaque ha posat en marxa l'executiu andorrà juntament amb el, eli eldels país, atès que també hi incorporaran un article per modificar lai afegir el nou requisit per als permisos de residència. Amb tot, es demanarà un nivell molt bàsic i inicial,Malgrat que el govern d'Andorra encara està preparant el text de la llei, es preveu que aviat es pugui traslladar a. L'objectiu és garantir que els ciutadans se sàpiguen expressar mínimament en la llengua oficial del país i, al seu torn, aconseguir una millor atenció al públic en. La proposta sorgeix arran de l'increment de casos en què la primera atenció al públic es fa directament en, sobretot en comerços i restaurants. Per això, la intenció de l'executiu és mirar de capgirar aquesta tendència i assegurar que hi hagi una conversa mínima en català en tots els àmbits.Les persones que ja tinguin el nivell mínim i el puguin acreditar no tindran cap problema, perquè podran renovar el permís de residència amb normalitat. Ara bé, les que el sol·licitin i no tinguin ni el títol ni el nivell hauran de fer unals centres de català del país. En canvi, les que no tinguin el títol però si el nivell podran optar directament a fer unaals mateixos centres. Finalment, els treballadors temporers quedaran exempts del requisit, però igualment es buscarà la manera d'incentivar que entenguin la importància d'aprendre l'idioma.El rerefons de la llei, al capdavall, ési cuidar-la entre tots els ciutadans. D'aquesta manera, el govern d'Andorra també vol que lesi lesdel país s'impliquin en la promoció de la llengua. Per buscar-ne la col·laboració, presentarà la llei de manera personalitzada a la, lai laCal recordar que no és pas la primera vegada que es crea debat entorn de l'exigència d'un nivell mínim de català. El govern d'Andorra ja fa temps que pugna amb diversos sectors que consideren que aquesta exigència pot frenar l'arribada de professionals forans. Tot i això, l'executiu insisteix que s'ha optat per un nivell molt bàsic perquè precisament no suposi cap mena de fre per a ningú. Amb tot, defensa que és una decisió que també aportarài millorarà la