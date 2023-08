Capten imatges d'un os corrent per la carretera del port de la Bonaigua

Unva ser gravat aquest dilluns al matí corrent per la carretera del, al municipi d'. Tal com avança Segre, les imatges van ser captades per treballadors de l'estació d'esquí de Baqueira-Beret a la mateixa zona on fa dos mesos un altre exemplar jove va haver de ser foragitat pels Agents Rurals Precisament, la cap del cos al Pirineu,, apunta al rotatiu lleidatà que. Tanmateix, avança que de moment no duran a terme cap acció perquè el comportament de l'animal ha estat "el correcte i normal".I és que en aquesta ocasió, davant la presència humana,. Un comportament que per a Servent demostra que l'animal estava intranquil i no acostumat a la presència humana.En aquest sentit, existeixen dues possibilitats: o bé es tracta d'un altre exemplar, ja que l'animal vist fa dos mesos no s'alterava davant la presència d'humans; o bé és el mateix jove "os problemàtic" que després de ser foragitat en dues ocasions ja no es troba còmode en aquestes situacions.

