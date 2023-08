França prohibeix les túniques islàmiques a les escoles

Mostra el teu compromís amb Nació.

El govern francès ha prohibit les túniques islàmiques a les escoles i instituts. "No hi té cabuda", ha dit aquest dilluns el ministre d'Educació francès,l. La mesura es va avançar diumenge i ha provocat polèmica. El ministre ha estat criticat, sobretot des de les esquerres, que l'acusen de perseguir la comunitat musulmana. En resposta, Attal ha insistit que és una mesura que es pot ampliar a tots els símbols religiosos, amb l'objectiu de garantir la laïcitat a les aules.Aquesta túnica havia quedat en una mena de buit legal des de la, que prohibeix l'exhibició de simbologia religiosa. Attal ha dit que cal avançar cap a la laïcitat. El portaveu del govern francès ha dit que la túnica islàmica és "evidentment" un símbol religiós i que estan prohibits des de 2004. "Sempre hem estat clars i l'escola és un temple de laïcitat", ha remarcat en una entrevista.Els conservadors han donat suport a la mesura del govern francès, i també la ultradreta, que ho considera un "bon primer pas". El Partit Socialista ha lamentat que l'inici del curs escolar quedi tacat per un problema "menor", mentre que l'esquerra sosté que és una "L'anunci de les túniques arriba pocs dies després de la publicació en diversos mitjans d'un informe dels serveis estatals que revela una explosió del que anomenen "" a les escoles.