Estabilitzat l'incendi forestal del Montsec

A Sant Esteve de la Sarga, 18 dotacions #Bomberscat de les quals 5 aèries #MAER treballen en un incendi forestal a prop d'una pista que ascendeix al coll d'Ares (17.14 h). Concentrem els esforços en el flanc dret i en el cap, perquè no baixi per una pendent pic.twitter.com/CueOOHad3X — Bombers (@bomberscat) August 28, 2023

Actualització 18:43h: incendi estabilitzat

Elstreballen des de mitja tarda en l'extinció d'unque s'ha declarat aquest dilluns a la serra del, concretament al Montsec d'Ares, al terme municipal de. L'avís s'ha donat a lesi les flames s'han vist a prop d'una pista forestal que ascendeix alEn total s'han mobilitzat, per ara, fins adels Bombers, de les quals. Els esforços, segons els Bombers, s'estan concentrant en aquests moments en eli en elde l'incendi. L'objectiu ési que les flames no baixin per un pendent.Els Bombers han donat perl'incendi de Sant Esteve de la Sarga a les. En aquests moments, els vehicles terrestres continuen al flanc dret i els aeris, que ja es repleguen, s'han centrat en què el foc no fes carrera descendent.dels Bombers, mentre el Grup d'Actuacions Forestals () hi busca focus secundaris.