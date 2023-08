Els embassaments toquen fons malgrat els aiguats

Anomalia al pantà de Foix, que es desploma

Descens sostingut des de l'1 de juliol

El cap de setmana d'aiguats ha refrescat el país, després d'unmolt sec, però la gravetat de la sequera s'ha mantingut intacta. Si el 19 d'agost els embassaments marcaven un nou rècord negatiu de les reserves , aquesta darrera setmana la situació s'ha accentuat. La primera onada de calor de l'any , afegia l'increment de consum vinculat als mesos estiuencs ha fet que els nivells de les conques internes toquessin fons. Els nivells d'aigua estan al 23,50%, fet que comporta lesde la sequera.La majoria d'embassaments han reculat respecte a fa una setmana. Amb les dades actuals, Sant Ponç és qui registra la, amb un 36,27% de la capacitat, tot i que lluny del 58,71% de l'any passat. El segueixen la Baells (31,83%), Susqueda (24,05%), Llosa del Cavall (24,19%) i Sau (19,56%). Els xàfecs de diumenge, de moment, no han servit per aturar la sagnia, però les previsions d'aquesta setmana són optimistes, amb més precipitacions a l'horitzó.L'epicentre de la baixada ha estat a l'embassament més petit de. El pantà des'ha desplomat i es troba al 7,42% de la seva capacitat, molt per sota delde fa un any. Des del març, els nivells de Foix han tendit a davallar: va començar la primavera al 70% i des del juliol s'havia estancat al voltant del 45% de capacitat, amb alguna caiguda puntual fins al 27%, tot i que d'un dia per l'altre tornava a la normalitat. Aquesta setmana, però,en, literalment, quatre dies. Deldel dimecres 23 d'agost al mínim delde diumenge 27.A banda de la situació concreta de Foix, que amb 3,74 hm³ de capacitat màxima representa un 0,5% del total, la situació és crítica a tot el país. Malgrat tot, des de l'es manté que a les zones més poblades del país, entre les quals la regió metropolitana de Barcelona, no tindran restriccions més severes abans del novembre o desembre . Tot plegat, evidentment, si es compleix el pitjor escenari d'una tardor sense pluges significatives.Les pluges a la primavera van començar a partir de l'1 de maig, però les reserves no es van començar a recuperar fins vint dies després. Concretament, elamb un. A partir d'aquell moment, amb unes precipitacions cada vegada més generals i abundants, l'increment de l'aigua retinguda als pantans va ser constant fins a arribar al 30,3% el dia 1 de juliol El canvi de mes va suposar un punt d'inflexió. I. Aquest agost, les reserves als embassaments al conjunt de les conques internes són de 23,50%, el valor més baix d'una sequera que ja fa més de dos anys i mig que s'allarga.