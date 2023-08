El judici a Donald Trump per l'assalt al Capitoli se celebrarà el 4 de març

Mostra el teu compromís amb Nació.

Elper intentar manipular els resultats de les eleccions presidencials de 2020 als Estats Units amb l'se celebrarà el. Així ho ha determinat la magistrada instructora del cas,, que no ha fet cas a les pretensions de la defensa que demanaven posposar-lo fins al 2026 per tal de no perjudicar lade l'expresident estatunidenc.I és que el dia abans, el 3 de març, serà el "". Es tracta de la jornada més important delen quèper a la convenció final del mes de juliol d'on sortirà el candidat republicà per als comicis de 2024.