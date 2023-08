La mesa del Congrés avala els grups d'ERC i Junts amb diputats prestats

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

La mesa delha avalat aquest dilluns els grups parlamentaris d'i de, que s'han registrat amb diputats prestats peri el, respectivament, perquè en solitari no complien els requisits que estableix el reglament de la cambra. La decisió s'ha adoptat per majoria, amb els vots dels socialistes i de la formació que lidera Yolanda Díaz, que tenen majoria a la mesa, mentre que elhi ha votat en contra perquè considera que aquest préstec és un "frau de llei". La cessió es va fer pública després que Junts i ERC votessin a favor de, del PSOE, com a presidenta del Congrés fa dues setmanes.El reglament de la cambra estableix que per formar grup parlamentari al Congrés es requereix tenir més de 15 diputats, o bé un mínim de cinc escons a banda del 5% dels vots del conjunt d'Espanya, o el 15% a les circumscripcions on es hagi concorregut. El PSOE, el PP,i Sumar s'han constituït per la via ràpida, ja que compten amb més de 15 diputats, mentre que elvan poder fer el mateix en haver superat el 15% a totes les circumscripcions on es van presentar. Però ERC i Junts, amb els seus set diputats cadascun, no arriben al 15% en totes les circumscripcions -només en dues- i ni tan sols arriben a aquest percentatge al conjunt de Catalunya, per la qual cosa necessitava ajuda per a la seva constitució com a grup propi.Davant d'això, el PSOE i Sumar van optar per prestar-los diputats per superar el llistó del 15% a Catalunya. Així, Sumar va cedir a ERC dos diputats d'En Comú -el de, i la de-, mentre que els socialistes van prestar Junts quatre representants del PSC -els dos diputats de Girona,, i els de Tarragona,-, perquè els dees van quedar més lluny del 15%.Per què és important tenir grup propi al Congrés? Doncs, en primer lloc, perquè caure al grup mixt faria que els dos partits independentistes s'haguessin de repartir el temps d'intervenció a la cambra amb el diputat d', el deo el del. A més, tenir grup propi dona accés a totes les comissions del Congrés, entre elles la de secrets oficials, i també amb un factor econòmic: permet rebre més diners i ampliar la contractació d'assessors.