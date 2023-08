🐍 Recollim una serp de llet hondurenya o falsa corall (Lampropeltis triangulum hondurensis) que va aparèixer al lavabo d'un pis a Terrassa (Vallès Occidental).



La traslladem a un #CentredeFauna @accioclimatica.



📢 Si et trobes una serp dins de casa, truca al @112! pic.twitter.com/wDSO03IeUD — Agents Rurals (@agentsruralscat) August 28, 2023

Elha recollit una, també coneguda com a, que va aparèixer al lavabo d'un pis de Terrassa, com han informat a través del seu compte de Twitter. El nom científic de l'animal és Lampropeltis triangulum hondurensis, i el seu hàbitat natural és a les selves tropicals de. En captivitat, pot arribar a fer entre 130 i 150 centímetres.Els agents han portat la serp a un delsdel Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat, i han recordat que en cas de fer una troballa com aquesta a casa, cal trucar al

