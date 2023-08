El PP reconeix l'«autoritat científica» de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua davant el menyspreu de Vox

Mostra el teu compromís amb Nació.

Divisió al govern dealarran de les noves declaracions polèmiques contra la llengua. El presidentha sortit a desmentir aquest dilluns el seu conseller d'Educació, l'ultra, i ha reconegut "l'" del', per qui ha reiterat el seu "absolut respecte". Tot, després que Rovira qüestionés la institució de les lletres assegurant que "" sobre quines han de ser les polítiques lingüístiques del territori. Aquest òrgan, tal com estableix l', és la "" i, per tant, el conseller d'Educació també va posar en dubte un article del marc normatiu de la comunitat.Mazón s'ha desmarcat així dels seus socis de govern i ha assegurat queque estableix l'AVL a l'hora de redactar les seves publicacions. Amb les declaracions durant una visita a Gandia, el líder popular tambédel País Valencià, la presidenta d'extrema dreta de les Corts Valencianes,, que va reivindicar lesi va celebrar que gràcies a Vox, s'havia obert el debat sobre la llengua.Per la seva banda, l'Acadèmia va emetre un comunicat en què acusa el conseller d'de "revifar un conflicte socialment estèril i artificial" amb el seu atac contra la institució. "El fet d'insinuar que pot haver-hi més d'una normativa lingüística és improcedent", apunta l'Acadèmia, que recorda que la llengua necessita un "" en el context actual. El PP li dona suport, però ha aprofitat pera la institució perquè s'obri a "social i polític" que se n'ha allunyat.Sigui com sigui, l'acusa Rovira d'incidir negativament en la vertebració lingüística, cultural i social del País Valencià amb el qüestionament deli li recorda que aquest sempre s'ha negociat a través del "diàleg" i el "consens". Per últim, l'Acadèmia també recorda al conseller d'Educació que el català que es parla al País Valencià "necessita que s'usi a tots els àmbits": "Qualsevolde la norma lingüística està fora del sentit comú, fora d’una visió de futur i fora del sentit institucional", conclouen.Més enllà de l'atac contra l'Acadèmia, l'encarregat de la cartera d'Educació del nou govern detambé va considerar que "és curiós i estrany que les facultats d’on surten els professors de valencià s’anomenin facultats de". El govern de PP i Vox està revivint elque ja havien seguit altres executius populars al País Valencià amb l'objectiu de fragmentar la llengua.