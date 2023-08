Els Bombers aconsegueixen evacuar els tres excursionistes atrapats pel temporal a Certascan

Mal temps a la Porta del Cel

Les tres persones que #bomberscat vam rescatar ahir a Certascan, dues amb hipotèrmia greu, han passat la nit al refugi i continuen estables. La meteo, per ara, ens impedeix fer el rescat amb 🚁, pel que el #GRAE continuarem al refugi fins que les puguem evacuar amb seguretat https://t.co/DBuXrKiLf0 pic.twitter.com/nZop2MWhlk — Bombers (@bomberscat) August 28, 2023

En contacte amb els refugis per avaluar possibles casos similars

Els rescatats durant la tarda d'ahir després de ser sorpresos pel temporal a la zona del llac de Certascan han estataquest dilluns al migdia després de passar la nit al. Segons han informat els, el mal temps ha remès i això ha fet que l'equip de rescat hagi pogut arribar en helicòpter fins a la zona.El rescat, ahir, es va haver de ferper la impossibilitat dels mitjans aeris d'enlairar-se per la, un condicionant que s'ha allargat durant tot el matí d'aquest dilluns. Des del cos de Bombers s'ha anat fent un seguiment per tal de trobar unaen què els mitjans aeris poguessin efectuar l'evacuació amb seguretat. Aquesta ha arribat a les, quan un helicòpter de rescat s'ha enlairat des de la Seu d'Urgell per tal d'avaluar si era possible intentar l'evacuació dels tres ferits.L'helicòpter ha aconseguit finalment arribar fins al refugi i ha evacuat els tres excursionistes fins a, on els esperava una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (), que els ha dut amb, tal com ha indicat el SEM, fins a l', a Tremp.Aquestfeien la, que transcorre entre el Pallars Sobirà i el Pirineu francès, i quan estaven a la zona de Certascan van tenir problemes a causa del mal temps, amb, acompanyades d'una. La zona de Certascan ha acumulat des de dissabte i fins aquest dilluns al matí precipitacions de, segons dades de l'estació delQuan van ser localitzats, dos d'ells presentaveni un d'ells va arribar a perdre la consciència. Els excursionistes han passat la nit al refugi,, junt amb un metge i personal del Grup de Recolzament d'Actuacions Especials () dels Bombers.Fins aquest matí, les dues persones que presentaven una hipotèrmia greu, estaveni han estat monitoritzades en tot moment al refugi pel metge del SEM i els membres del GRAE, i avui ja han estat avaluades pel SEM com a ferides lleus.Des del GRAE dels Bombers, durant aquest matí s'ha estat en constant contacte amb els responsables delsper tal de ferd'aquelles persones que havien reservat pernoctar-hi i no hi han arribat a fer-hi nit.Per ara, la gran majoria de casos que hem tingut durant el dia d'avui han estat catalogats com a, ja que han contactat amb els diversos grups que finalment no han fet la ruta a causa del mal temps, però no havien cancel·lat la reserva.