Els nens fan el salt al xou de Piqué: així serà la Prince Cup

El calendari i el format de la Prince Cup

¡Arranca la Prince Cup Sprinter en una semana!



Esto es lo que nos espera 🤴🏆 pic.twitter.com/G4t41ZU9tX — Kings League (@KingsLeague) August 22, 2023

Quan tornarà la Kings i la Queens League?

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Després d'una parada necessària després de la gran final a, ja està tot preparat perquè la pilota torni a rodar de nou al xou de. Abans, però, que tornin la Kings i la, és l'hora que els més petits de la casa també tinguin el seu moment de protagonisme. Tot plegat passarà a la-aquest cop només masculina-, la competició que aquesta setmana serà un dels grans al·licients al món deEn concret, aquest nit de dimarts ja s'ha celebrat l'habitual draft, en què els 12 presidents, els seus entrenadors i l'equip tècnic -molts d'ells futbolistes de la Kings League- han elegit els jugadors que conformaran cadascun dels equips. En concret, hi havia 144 aspirants d'entre-nascuts entre, que en futbol formatiu serien-, i que per arribar fins aquí han superat un primer procés de selecció en el qual s'han presentat més de 4.000 joves promeses. Hi ha hagut dos fets destacables: eli l'no han donat permís als seus futbolistes per presentar-se i els elegits del draft s'han triat abans d'anunciar-los, per no establir un ordre i evitar incrementar la competitivitat entre ells.Ara que cadascú dels nens ja sap l'equip en què jugarà, hi haurà només una jornada d'entrenaments i aquest mateix dijous ja es disputaran els primers partits. Serà aquest dia i també divendres quan es jugarà la: tres equips encabits dins de quatre grups disputaran els dos enfrontaments entre ells, i els dos primers passaran als. Per tant, en aquesta primera fase cauran quatre equips i en restaran vuit en competició.Ja arribats al cap de setmana, sense jornada de descans, es jugaran les primeres eliminatòries el dissabte amb vuit equips participants, i els quatre guanyadors disputaran laal, l'estadi delon també es juga la Kings i la Queens League. Tot plegat a enfrontament directe d'un sol partit: qui guanyi passa directament de ronda fins a la gran final. Els horaris encara estan per determinar.Mentrestant, la roda de la Kings i la Queens League no s'atura i, malgrat l'aturada del futbol durant aquest mes, ja s'ha donat a conèixer els candidats del nou draft i que d'aquí a uns dies aspiraran a reforçar els equips d' Ibai Llanos , els germans Buyer . En concret, serà el quatre de setembre quan es farà aquesta nova selecció de futbolistes.Però compte, perquè les dues lligues no tornaran encara. El nou de setembre pel que fa a les dones, i el deu de setembre pel que fa als homes, començaran dues copes per renovar el format de la competició. Quan acabin, també hi haurà la, sobre la qual només sabem que els equips masculins i femenins de cada club hauran de treballar plegats per intentar guanyar. Per tot això, es preveu que les noves temporades de les lligues comencin l'any que ve.